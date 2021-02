Roma 2021: partiti accelerano su elezioni Campidoglio, contro Raggi in pole Gualtieri e Abodi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centrosinistra, invece, guadagna sempre più credito il nome del ministro uscente dell'Economia, Roberto Gualtieri. Sarebbe lui al momento il candidato più gradito ai vertici del Partito democratico, dopo il no del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Più di uno nel Pd romano ritiene che Gualtieri sia la figura capace di compattare la coalizione, composta da anime diverse che vanno dal Pd alla sinistra più vicina al mondo dell'associazionismo territoriale. Gualtieri è una figura con cui certamente dialogherebbe volentieri Stefano Fassina - deputato di Leu, consigliere capitolino ma anche promotore del movimento Roma Ventuno - e che nella coalizione di centrosinistra rappresenta un anello di congiunzione tra il Pd e l'associazionismo. E un suo sì, negli ambienti del Pd romano, è dato per più che probabile ipotizzando la sua fuoriuscita dal governo quando si insedierà Mario Draghi. La sua candidatura permetterebbe di riunire la coalizione e di evitare le primarie che al momento vedono in campo, in maniera attiva, soltanto Giovanni Caudo, presidente del Municipio Roma III ed ex assessore all'Urbanistica nella giunta di Ignazio Marino, Tobia Zevi e Paolo Ciani. Con Gualtieri e Abodi candidati sindaco si delineerebbe così uno scenario completamente diverso, e certamente più competitivo, per la corsa al Campidoglio: una corsa a tre, a dispetto di quella che finora era sembrata una sfida a due, tra Raggi e Carlo Calenda, tra l'altro da alcune settimane concentrato più su vicende nazionali che di politica locale. (Rer)