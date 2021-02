Roma: Bordoni (Lega), funivia opera inutile, Raggi pensi a scale mobili metro fuori uso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La funivia Casalotti-Boccea è "un'opera inutile e fuori tempo massimo, un progetto di collegamento tra la fermata metro Battistini e il quartiere Casalotti che risale addirittura alla campagna elettorale per il Comune di Roma di 5 anni fa". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Così mentre il primo cittadino della Capitale continua a favoleggiare di funivie e nuove linee - aggiunge -, in molte stazioni della metropolitana le scale mobili sono ancora fuori uso, non rimesse in pristino neanche durante il lockdown. La questione assume addirittura un tono tragicomico ogni qual volta la sindaca la rimette in campo; in più occasioni ha dichiarato che una funivia costa di meno di una metropolitana oppure che si può installare in molto meno tempo arrivando perfino a supporre sui social di smontarla e rimontarla per altro uso e destinazione. Insomma - conclude Bordoni - Raggi non va mai oltre le quotidiane passerelle mediatiche e le fake news". (Com)