Covid: Cansino Biologics annuncia via libera a uso in emergenza del vaccino in Messico

- L'impresa farmaceutica cinese CanSino Biologics ha riferito di aver ricevuto dalle autorità del Messico il permesso per l'uso in emergenza del suo vaccino contro il nuovo coronavirus alle persone con più di 18 anni. La notizia è rilanciata dai principali media messicani anche se al momento la Commissione federale per la protezione contro i rischi sanitari Cofepris) non ha emanato un comunicato ufficiale al riguardo. Il farmaco, secondo informazioni preliminari presentate a inizio settimana dal Pakistan, ha fatto registrare a livello mondiale una efficacia del 65,7 per cento nella prevenzione di casi sintomatici e un indice di successo del 90,98 per cento nel contrasto alla malattia. Il Messico è, al pari di Russia, Argentina e Cile, uno dei paesi in cui viene effettuata la sperimentazione del vaccino che Pechino ha già somministrato ad almeno 40mila persone. Il Messico ha già concesso tre via libera all'uso in emergenza di prodotti contro il nuovo coronavirus, dopo il russo "Sputnik V" e i vaccini sviluppati da Pfizer e AstraZeneca. (segue) (Mec)