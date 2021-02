Covid: Cansino Biologics annuncia via libera a uso in emergenza del vaccino in Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador mette in conto di ricvere da qui alla fine dell'anno 35 milioni di dosi del vaccino, 3 milioni entro la fine di febbraio. A fine ottobre del 2020 i paese nordamericano aveva ricevuto le prime dosi del farmaco di Cansino Biologics per dare il via alla sperimentazione. Dopo un rigoroso processo di valutazione", compiuto dal ministero della Salute e dalle autorità nazionali del farmaco, "è stato deciso che le prove verranno effettuate su una popolazione compresa tra 10 mila e 15 mila volontari, maggiori di 18 anni", aveva detto nell'occasione il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard. Secondo l'accordo stretto tra il governo del Messico e la compagnia farmaceutica, una volta ricevuto il via libera dalla Cofepris, il vaccino potrà essere inflaconato dall'impresa messicana Drugmex, con sede nello stato del Querétaro. (segue) (Mec)