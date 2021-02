Centrodestra: Meloni, comprendo scelte alleati, chiedo rispetto anche per quelle di Fratelli d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Berlusconi mi conosce abbastanza bene da sapere che quando sono convinta di qualcosa, è difficile farmi cambiare idea. Con lui non c'è stato alcun ragionamento al telefono. Posso non condividerle, ma comprendo le posizioni degli alleati del centrodestra, chiedo rispetto anche per le scelte di Fratelli d'Italia". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nell'intervista che andrà in onda oggi nell'edizione delle 19 delle Tg3. (Rin)