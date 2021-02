Roma: Tempesta-Colabello (Pd), funivia è solo oggetto di campagna elettorale per Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La funivia Casalotti-Boccea potrebbe non servire più. E in quel caso potrebbe essere smontata. Sono le parole deliranti che la sindaca di Roma ha messo nero su bianco su Facebook parlando del progetto della funivia Casalotti-Boccea che, per inciso, dopo cinque anni di nulla, sarà di nuovo oggetto di campagna elettorale". Lo dichiarano in una nota Giulia Tempesta, consigliera del Pd in Campidoglio e Julian Colabello, consigliere Pd del Municipio Roma XIV. "Con il tempo che si è perso in questi anni, si poteva realizzare il prolungamento della metro da Battistini a Casalotti come già ipotizzato agli inizi del 2000 - aggiungono -, uno dei tanti progetti che continuano a rimanere sepolti nei cassetti nonostante in quelle zone si sia continuato a costruire. È il momento di ridare a questa città un'amministrazione seria, che abbia come priorità un nuovo disegno complessivo di mobilità urbana, che si impegni al potenziamento della rete su ferro, con i prolungamenti delle metropolitane e che smonti definitivamente gli spot e la propaganda inconcludente del Movimento 5 stelle a Roma". (Com)