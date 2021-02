Usa: al via secondo giorno processo impeachment contro ex presidente Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via al Senato federale degli Stati Uniti il secondo giorno del processo di impeachment contro l’ex presidente Donald Trump, accusato di “incitamento alla rivolta” per i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione al Congresso per interrompere la certificazione del voto elettorale. Durante gli scontri hanno perso la vita cinque persone. "Ha detto loro di combattere come se fosse l'inferno, e loro hanno portato l'inferno da noi". Lo ha affermato nel discorso di apertura della seduta odierna Jamie Raskin, uno dei nove manager dell’impeachment, cioè i membri della Camera dei rappresentanti che gestiscono la messa in stato d’accusa. "Le prove dimostreranno che l'ex presidente non era uno spettatore innocente - ha aggiunto Raskin - dimostreranno chiaramente che ha incitato l'insurrezione del 6 gennaio”. (segue) (Nys)