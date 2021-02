Governo: Meloni, da Salvini un lapsus, in centrodestra c'è anche opzione di Fratelli d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di Matteo Salvini che ha rinnovato come Lega e come centrodestra la disponibilità al presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, "lo considero un lapsus. Il centrodestra non si racchiude solo in coloro che hanno scelto di tornare al governo con Partito democratico e Movimento cinque stelle. C'è anche un'altra opzione, di Fratelli d'Italia, quella di un'opposizione nell'interesse della nazione, quindi collaborativa. Credo che alla fine il centrodestra rimarrà in goni caso compatto, intanto abbiamo fatto scelte diverse". Lo ha sottolineato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nell'intervista che andrà in onda oggi nell'edizione delle 19 delle Tg3. (Rin)