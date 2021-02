Albania: partiti presentano richieste di registrazione per elezioni 25 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista, al governo in Albania, ha presentato oggi alla commissione elettorale centrale la richiesta di registrazione per partecipare alle elezioni parlamentari del 25 aprile. Oltre ai socialisti, per il momento, hanno presentato tale richiesta anche i due maggiori partiti dell'opposizione: il Partito democratico e il Movimento socialista per l'integrazione. Il Partito democratico, essendo opposizione extraparlamentare a causa del boicottaggio del Parlamento annunciato nella legislatura in via di conclusione, ha presentato la richiesta alla commissione elettorale dopo aver raccolto le 5000 firme necessarie. Altri 18 partiti, secondo il portale d'informazione "Albanian Daily News", hanno chiesto alla commissione elettorale di poter partecipare al voto di fine aprile: tra questi due alleati del Partito democratico guidato da Lulzim Basha, il Partito repubblicano di Fatmir Mediu e il Movimento per lo sviluppo nazionale di Dashamir Sheh. Tra gli altri partiti che hanno già presentato la stessa richiesta figura anche il Partito socialdemocratico di Tom Doshi, che dovrebbe correre insieme ai socialisti di Edi Rama, ed il quale era stato espressamente invitato dall'ambasciatrice Usa a Tirana Yuri Kim a non prendere parte alle elezioni. (segue) (Alt)