Albania: partiti presentano richieste di registrazione per elezioni 25 aprile (3)

- Le liste dei partiti politici albanesi alle elezioni parlamentari del 25 aprile devono avere solamente candidati "puliti e integri", ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente albanese Ilir Meta parlando durante una visita nella città di Korca. Secondo Meta, in questo senso i partiti politici e i cittadini devono "prendere le distanze dalle persone che non li rappresentano". Il capo dello Stato ha osservato che l'aver adottato una legge sull'impossibilità di candidare persone con precedenti penali alle elezioni "dimostra che è un problema serio della nostra politica, sia a livello locale che ad altri livelli di governo". "Le elezioni del 25 saranno un referendum, più importante di quello del novembre 1994", ha detto Meta secondo cui, dopo 30 anni, "il futuro europeo dell'Albania è in dubbio" a causa dei rallentamenti degli ultimi anni. (Alt)