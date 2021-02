© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: riprendono le proteste, i manifestanti chiedono il rilascio di 4 attivisti - Centinaia di manifestanti sono tornati in piazza oggi a Bangkok, in Thailandia, per chiedere il rilascio di quattro attivisti incriminati per aver insultato il re Maha Vajiralongkorn, reato punibile con una pena fino a 15 anni di reclusione. Lo riferisce il quotidiano “Bangkok Post”, secondo cui la polizia è stata costretta a ricorrere ai gas lacrimogeni per contenere la folla davanti alla stazione di polizia di Pathumwan. Nel corso della protesta sono anche stati arrestati diversi manifestanti. Durante la dimostrazione, molti partecipanti hanno esposto bandiere del vicino Myanmar, a sua volta in protesta contro il colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio e contro l’arresto della leader Aung San Suu Kyi. (Res)