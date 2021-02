Imprese: Fincantieri, impostata la sezione di prua della Lss "Jacques Chevallier" per Chantiers de l'Atlantique

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia l’impostazione della sezione di prua di “Jacques Chevallier”, prima di quattro unità di supporto logistico Lss (Logistic Support Ship) ordinate a Fincantieri da Chantiers de l’Atlantique nell’ambito del programma Flotlog (“Flotte logistique”). Le sezioni saranno costruite tutte nel cantiere di Castellammare di Stabia, con consegne a Chantiers de l’Atlantique programmate tra il 2021 e il 2027. Il programma Flotlog prevede la costruzione di quattro navi di supporto logistico (Lss) per la Marina francese da parte del consorzio temporaneo formato da Chantiers de l’Atlantique e Naval Group nell’ambito del programma franco-italiano Lss guidato da Occar (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti) per conto di Dga, la direzione generale per gli Armamenti francese, e della sua controparte italiana Navarm. Il progetto Lss, al pari di quello delle altre unità del programma pluriennale per il rinnovamento della flotta della nostra Marina Militare, è caratterizzato da un altissimo livello di innovazione che rende la nave estremamente flessibile nei diversi profili di utilizzo e con un elevato grado di efficienza. La Lss coniuga capacità di trasporto e trasferimento ad altre unità navali di carichi liquidi (gasolio, combustibile avio, acqua dolce) e solidi (parti di rispetto, viveri e munizioni). (Com)