Roma: Zevi, Raggi in campagna elettorale promette funivia ma sono solo annunci

- "L'annuncio di un semplice progetto di fattibilità dopo quattro anni e mezzo di governo della città, a pochi mesi dalle elezioni. Ci aspettiamo che ora la sindaca Virginia Raggi prometta che qualsiasi desiderio dei cittadini verrà esaudito con un semplice schiocco di dita". Lo dichiara in una nota il candidato a sindaco di Roma, Tobia Zevi, dell'Osservatorio Roma puoi dirlo forte, commentando il via libera della giunta capitolina al progetto di fattibilità della funivia Casalotti-Battistini. "Intanto - aggiunge -, i romani sono costretti a subire ogni giorno i disastri di una giunta che ha fatto sprofondare la città a livelli di invivibilità indegni di una grande capitale europea. Annunciare l'ok ad un progetto è solo propaganda. I romani hanno bisogno di servizi pubblici efficienti, di decoro, di pulizia, di una pubblica amministrazione che faccia il suo dovere. Parlare di futuri e improbabili progetti di funivie quando la città sprofonda nel malgoverno - conclude -, più che una barzelletta è una amara provocazione". (Com)