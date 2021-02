Internet: Pisano, concluse attività gruppo di lavoro su odio online, pubblicato Rapporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono terminate le attività del gruppo di lavoro sull’odio online, un comitato di esperti che "ho istituito con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Andrea Martella, i quali ringrazio per l’importante contributo fornito". Ne dà notizia su Facebook la ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano. Il lavoro finale del gruppo, riassunto in un rapporto, "evidenzia - spiega - i tratti salienti di eventi di odio online e gli interventi normativi che singoli Paesi, Unione europea e Organizzazioni internazionali come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) hanno elaborato per combatterli. Per contrastare questo fenomeno il rapporto propone azioni preventive incentrate su educazione civica e digitale, cultura giuridica e ricerca; azioni normative volte a definire un quadro giuridico adeguato all’evoluzione dei canali di comunicazione digitale; interventi volti a sostenere la sperimentazione di nuove piattaforme capaci di creare ambienti mediatici più rispettosi di diritti umani". (segue) (Rin)