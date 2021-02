Covid: Oms raccomanda vaccino AstraZeneca contro nuove varianti e sugli over 65

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha raccomandato la somministrazione del vaccino sviluppato dall'Università di Oxford e dalla casa farmaceutica britannica AstraZeneca anche nei Paesi in cui circolano varianti del Covid-19 che rendono il vaccino meno efficace e sulle persone di età superiore ai 65 anni. “Non c'è motivo per non raccomandarne l'uso anche nei Paesi in cui circolano le varianti”, ha affermato Alejandro Cravioto, presidente del gruppo consultivo strategico di esperti sull'immunizzazione dell’Oms, noto come Sage. In base alle raccomandazioni provvisorie formulate nelle scorse settimane dall’Oms, il vaccino AstraZeneca è complessivamente efficace al 63 per cento, tuttavia i dati degli studi condotti in Sudafrica hanno mostrato che il vaccino offre una "protezione minima" contro malattie lievi e moderate. Ciò nonostante, gli scienziati di Oxford si aspettano ancora che il loro vaccino sia efficace contro le forme più gravi di Covid-19. Nei giorni scorsi le autorità sudafricane hanno temporaneamente sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca dopo che uno studio ha mostrato risultati “deludenti” contro la variante indigena del Covid-19. (Res)