El Salvador: presidente Bukele denuncia "colpo di stato parlamentare" dopo richiesta di infermità mentale

- Il presidente del Salvador, Nayib Nukele, ha denunciato un tentativo di "colpo di stato" che le opposizioni avrebbero sferrato chiedendo di attivare il meccanismo costituzionale per destituirlo. "È incredibile, ma anche degno di attenzione, come gli autoproclamati 'difensori della democrazia e della separazione dei poteri' rimangono in silenzio totale dinanzi al tentativo di colpo di stato parlamentare", ha scritto Bukele in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Una denuncia che segue la richiesta presentata da Ricardo Velasquez Parker, deputato del partito conservatore Arena (Alleanza repubblicana nazionalista), di verificare le "capacità mentali" del presidente. L'accusa rimanda all'occupazione militare del parlamento che Bukele dispose, esattamente un anno fa, per forzare i deputati ad approvare i fondi utili a garantire un piano straordinario della sicurezza. Nel messaggio di denuncia, Bukele ricorda inoltre che la richiesta di impeachment si produce "a pochi giorni da alcune elezioni democratiche per le quali tutti i sondaggi dicono che perderanno oltre l'80 per cento dei loro seggi". (segue) (Mec)