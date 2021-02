El Salvador: presidente Bukele denuncia "colpo di stato parlamentare" dopo richiesta di infermità mentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla Costituzione salvadoregna, il parlamento ha la facoltà di decretare "l'incapacità fisica o mentale del presidente" per l'esercizio del suo incarico, a patto che raccolga almeno 56 voti degli 86 deputati e dopo un "pronunciamento unanime di una commissione di cinque medici nominati dall'Assemblea". Media ed esperti dibattono in queste ore su limiti e portata dell'azione, nonché sui prossimi passi da compiere per completare l'iter, "Abbiamo visto il presidente mancando di rispetto alla Costituzione e alle leggi, tentando un colpo di stato, militarizzando lo stesso parlamento, invocando l'insurrezione, attaccando la democrazia e le istituzioni", ha detto Velasquez presentando la mozione. "Ci troviamo dinanzi a un malato che ha bisogno della nostra empatia e che possa essere sostituito da qualcuno che abbia la sufficiente coerenza", ha aggiunto Velasquez citato da "El Mundo". Alle denunce di Velasquez si aggiungono le richieste dell'Fmln (Frente Farabundo Martì para la liberacion nacional) di aprire una nuova indagine sui fatti del 9 febbraio 2020. (segue) (Mec)