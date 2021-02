El Salvador: presidente Bukele denuncia "colpo di stato parlamentare" dopo richiesta di infermità mentale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese centroamericano andrà alle urne il 28 febbraio per eleggere gli 84 deputati del Parlamento monocamerale, i sindaci di 262 comuni e i rispettivi consigli comunali. Il voto, cui sono stati convocati circa 5,4 milioni di elettori, servirà inoltre ad eleggere una ventina di rappresentanti del Parlamento centroamericano (Parlacen). Alla campagna elettorale, inaugurata il 27 dicembre per i deputati e il 27 gennaio per i sindaci, partecipano dieci formazioni politiche. La forza promossa dal giovane presidente, Nuove idee (Ni), parte con il favore degli ultimi sondaggi. Ad oggi nel parlamento la maggioranza dei deputati, 35, è in mano ai conservatori di Arena, seguito dall'Fmln dell'ex presidente, Mauricio Funes. Proprio quest'ultimo - trasferitosi in Nicaragua con la carica di cittadino onorario conferitogli dal presidente Daniel Ortega - è ritenuto dai sostenitori del governo il principale animatore della manovra "sovversiva". Di più, Bukele ha attribuito a Funes il "miracolo" di aver messo assieme forze tradizionalmente opposte, Arena e Fmln, svelando una "alleanza" tesa solo a garantire la loro "sopravvivenza". (segue) (Mec)