- "Perdite per 1,69 miliardi di euro nel solo 2020, il prossimo governo dovrà salvare un patrimonio di Siena e di tutta Italia come il Monte dei Paschi, tutelando lavoratori e risparmiatori". Lo afferma in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini. (Com)