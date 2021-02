Latina: Simeone (FI), anziani in attesa per oltre un'ora per vaccino covid all'ospedale di Fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Programmazione, organizzazione e puntualità nell'erogazione del servizio; "queste devono essere le parole d'ordine per rendere efficiente ed efficace, nei tempi e nei modi, la campagna di vaccinazione contro il Covid 19 nel Lazio e in provincia di Latina". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone. "Peccato che qualcosa, proprio sotto il profilo dell'organizzazione -dice Simeone-, non sia andato nel verso giusto tanto è che, come testimoniato oltre che da molti cittadini anche sulla stampa, all'ospedale di Fondi nei primi due giorni di somministrazione del vaccino agli over 80 si siano create lunghe file e attese di oltre un'ora mezza a carico di persone già fragili, con difficoltà nella deambulazione e molto spesso gravate da patologie connesse all'età avanzata, che dovrebbero essere maggiormente ed in via prioritaria tutelate". (segue) (Com)