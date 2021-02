Latina: Simeone (FI), anziani in attesa per oltre un'ora per vaccino covid all'ospedale di Fondi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che stupisce il consigliere regionale è come, a fronte di una modalità unica di prenotazione e di un altrettanto omogenea tabella di somministrazione delle dosi, 60 al giorno, "all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina non si sarebbero registrati ritardi e disagi mentre all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi in tanti sarebbero stati costretti ad attendere il proprio turno nonostante gli orari fissati proprio al momento della prenotazione stessa. Per queste ragioni, a tutela del personale che opera in modo egregio in prima linea nei nostri ospedali e dei cittadini che meritano di avere parità di accesso e trattamento, anche e soprattutto in un momento tanto delicato come quello che la pandemia da Covid 19 sta imponendo a tutti i livelli, ho inoltrato una nota al direttore generale facente funzioni della Asl di Latina, Giuseppe Visconti, chiedendogli di verificare quanto accaduto e di intervenire con rapidità affinchè nella nostra provincia non ci siano cittadini di serie A e di serie B". (Com)