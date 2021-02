Grecia: Covid, vaccinato il 4,46 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Grecia ha vaccinato il 4,46 per cento della sua popolazione. Lo ha riferito il ministero della Salute di Atene, secondo cui sono state somministrate in totale 446.780 dosi di vaccino sia della prima che della seconda dose. Oggi sarà attivata la piattaforma che offre appuntamenti per le vaccinazioni ai cittadini di età compresa tra 60 e 64 anni, a cui verrà somministrato il vaccino AstraZeneca, mentre venerdì la piattaforma inizierà ad offrire appuntamenti per i 75-79 anni che utilizzano gli altri vaccini ritenuti efficaci per gli over 65. La fascia di età 60-64 anni inizierà a essere vaccinata con il vaccino AstraZeneca il 15 febbraio, parallelamente al sistema di vaccinazione principale, che attualmente sta vaccinando i cittadini di età compresa tra gli 80 e gli 84 anni.