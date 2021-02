Slovenia: presentata in Parlamento mozione di sfiducia al governo Jansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti riuniti nella Coalizione dell'arco costituzionale (Kul) della Slovenia hanno presentato in Parlamento una mozione di sfiducia contro il governo guidato da Janez Jansa. La mozione, nata su iniziativa del leader del Partito democratico dei pensionati (Desus), Karl Erjavec, è sotto forma di "sfiducia costruttiva", prevista dalla Costituzione slovena e che contempla la creazione di una nuova maggioranza parlamentare con un nuovo primo ministro, mentre il governo dimesso continua a portare avanti gli affari correnti fino a quando non ne verrà formato uno nuovo. "L'attuale governo, in particolare il primo ministro Janez Jansa, viola i principi costituzionali fondamentali e indebolisce i meccanismi di controllo", si legge nella mozione, aggiungendo che l'obiettivo di Jansa e del suo partito è portare il Paese verso un sistema di "democrazia autoritaria". (segue) (Seb)