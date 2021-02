Slovenia: presentata in Parlamento mozione di sfiducia al governo Jansa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Jansa ha detto la scorsa settimana che il risultato del voto "è già chiaro" e che il suo governo ha "una maggioranza parlamentare garantita". Il premier ha poi accusato l'opposizione di irresponsabilità per una mossa politica portata avanti nel mezzo della pandemia di Covid-19 e alla vigilia della presidenza Ue della Slovenia, nella seconda metà del 2021. Il tentativo del presidente Borut Pahor di persuadere Jansa e l'opposizione a cooperare sulle questioni legate alla pandemia e creare un "clima di fiducia" è fallito. La presidente dei socialdemocratici (Sd), Tanja Fajon, ha detto ieri, dopo un incontro con il presidente, di non essere d'accordo con Pahor sul fatto che l'attuale governo "stia andando bene" e non ha escluso la possibilità di convocare elezioni anticipate se la mozione di sfiducia non dovesse passare. (Seb)