Nigeria: proteste EndSars, Alta corte di Abuja ordina sblocco conti bancari di 20 attivisti

- L'Alta corte federale di Abuja, in Nigeria, ha ordinato alla Banca centrale della Nigeria (Cbn) di sbloccare i conti bancari di 20 persone legate alle proteste dello scorso ottobre contro le violenze della polizia, note come EndSars. In una sentenza emessa oggi il presidente della Corte, Ahmed Mohammed, ha emesso l'ordine di sbloccare i conti dopo che i team legali sia della Cbn che dei 20 imputati hanno deciso di chiudere il caso. I conti dei manifestanti erano stati congelati nonostante il termine di 90 giorni fosse scaduto lo scorso 2 febbraio. I 20 titolari di conto interessati dall'ordinanza di congelamento avevano partecipato o contribuito alle proteste EndSars che nell’ottobre scorso erano state innescate da rimostranze derivanti da accuse di abusi e violazioni dei diritti umani da parte di agenti della Squadra speciale anti-rapina (Sars), poi sciolta su ordine del presidente Muhammadu Buhari in seguito alle proteste.(Res)