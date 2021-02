Francia: sondaggio, 68 per cento cittadini non crede che saranno vaccinati tutti gli adulti per questa estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 68 per cento dei francesi pensa che il governo non riuscirà a vaccinare tutti gli adulti entro la fine dell'estate. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". Il 48 per cento pensa che le autorità "probabilmente" non ce la faranno, mentre il 20 per cento si dice certo che non sarà raggiunto l'obiettivo. La promessa di vaccinare tutta la popolazione, l'equivalente di 70 milioni di persone, entro agosto era arrivata a fine gennaio dal ministro della Salute, Olivier Veran, e confermata il 2 febbraio dal presidente Emmanuel Macron. (Frp)