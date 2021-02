Romania: Unione democratica dei magiari favorevole a eliminazione di tutte le pensioni speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) vuole eliminare tutte le pensioni speciali, non solo per una categoria di dipendenti. Lo ha detto il leader dell'Udmr - partito della coalizione al governo in Romania -, Kelemen Hunor in una dichiarazione pubblica. "Non esiste soprattutto per i parlamentari e soprattutto per gli altri. O eliminiamo tutte le pensioni speciali, perché siamo tutti uguali, oppure non eliminiamo nulla. Noi siamo per l'eliminazione di tutte le pensioni speciali", ha detto Hunor. Alla domanda su cosa pensa delle pensioni speciali dei magistrati, visto che c'è una decisione della Corte costituzionale sulla questione, il leader dell'Udmr ha dichiarato che anche queste dovrebbero essere eliminate. "O eliminiamo tutte le pensioni, perché ci sono decisioni della Corte costituzionale per diverse categorie, o fissiamo un tetto per tutte le pensioni speciali, o prendiamo in giro noi stessi e il denaro pubblico", ha concluso il vice primo ministro. (segue) (Rob)