Romania: Unione democratica dei magiari favorevole a eliminazione di tutte le pensioni speciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pensioni in Romania aumenteranno dal primo gennaio 2022 mentre per quest'anno non sono previsti aumenti, ha dichiarato lunedì 8 gennaio Ludovic Orban, leader del Partito nazionale liberale (Pnl) – formazione al governo in Romania - al Parlamento dopo la riunione della coalizione di governo. Secondo Orban "il sistema di aumento delle pensioni in luglio - settembre ha causato molte anomalie e molte discrepanze nell'ammontare della pensione a categorie di pensionati con un contributo simile". "Ovviamente abbiamo anche discusso la procedura per ricalcolare le pensioni - ha aggiunto l'ex premier - in modo che sia fatta giustizia ai pensionati, una procedura che sta iniziando e proseguirà al ritmo più veloce possibile. La procedura di ricalcolo segue una cosa molto semplice, ovvero: se un pensionato ha un contributo simile, deve avere la stessa pensione, indipendentemente dall'anno in cui è andato in pensione". Riferendosi alle pensioni speciali, Orban ha ricordato che nel piano del governo c'è l'obiettivo di redigere una legge sulle pensioni, che includerà anche regolamenti riguardanti pensioni speciali, pensioni di servizio, pensioni professionali. "Esiste un accordo nella coalizione al governo per sostenere la modifica della legge sullo status di deputati e senatori al fine di abrogare le disposizioni che consentono la concessione della pensione speciale per i parlamentari. Il problema è che l'elaborazione di disposizioni legali che consentirebbero l'approccio delle pensioni speciali a un principio di contribuzione avverrà in un periodo di tempo più lungo", ha chiarito Orban specificando che il bilancio di quest'anno, un argomento discusso nella riunione di oggi della coalizione, è destinato ad aumentare gli investimenti e assorbire i fondi europei. Le pensioni dovevano crescere con il 40 per cento quest'anno. Inizialmente il governo liberale ha annunciato che le pensioni cresceranno del 14 per cento nel 2021. (segue) (Rob)