Romania: Unione democratica dei magiari favorevole a eliminazione di tutte le pensioni speciali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro della Romania ha avviato lo scorso 29 gennaio un processo di valutazione delle cinque milioni di pensioni del settore pubblico, che dovrebbe concludersi entro 18 mesi. Lo ha annunciato allora il ministro Raluca Turcan in una dichiarazione pubblica, spiegando che per l'equipaggiamento elettronico e il personale supplementare assunto a tempo determinato a tale scopo saranno impiegati fondi europei. Il ministro del Lavoro ha precisato che la valutazione precede l'ulteriore fase in cui verranno ricalcolate le pensioni. I colloqui sulla nuova legge delle pensioni, che saranno calcolate secondo una nuova formula, saranno avviati entro un mese al massimo. Turcan ha ricordato che l'ultimo ricalcolo delle pensioni pubbliche risale al periodo 2005-2010. (segue) (Rob)