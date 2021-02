Romania: Unione democratica dei magiari favorevole a eliminazione di tutte le pensioni speciali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania non si è concessa nel 2020 e nemmeno quest'anno di aumentare le pensioni del 40 per cento e il governo interverrà in questo senso seguendo il calendario previsto, ha detto in precedenza il premier romeno, Florin Citu, in una dichiarazione dopo che la Corte costituzionale ha respinto la notifica del governo in merito alla legge che prevede un aumento del 40 per cento delle pensioni, stabilendo che l'atto normativo ha valore costituzionale. "Il precedente governo ha ipotizzato un calendario per aumentare le pensioni; noi aumenteremo le pensioni ma secondo il calendario che abbiamo stabilito", ha detto Citu. "Voglio ricordarvi che l'anno scorso non ci sono stati molti paesi che hanno aumentato le loro pensioni, noi le abbiamo aumentate del 14 per cento. Quel 14 per cento per cento significa uno sforzo aggiuntivo di 2 miliardi di euro. Inoltre, la Romania, lo scorso anno, è stato il paese che ha aumentato gli stipendi nel settore del bilancio di quasi l'8 per cento, mentre la media dell'Ue è stata inferiore al 3 per cento. Quindi, gli sforzi fatti l'anno scorso sono stati molto elevati e potremo vederli anche quest'anno. Gli aumenti dell'anno scorso sono sostenibili, quindi non ci sono problemi", ha detto Citu. (segue) (Rob)