Romania: Unione democratica dei magiari favorevole a eliminazione di tutte le pensioni speciali (6)

- La Corte costituzionale della Romania ha respinto lo scorso 13 gennaio la notifica del governo in merito alla legge che prevede l'aumento del 40 per cento delle pensioni, stabilendo che l'atto normativo è costituzionale. I giudici della Corte si sono pronunciati su una modifica apportata dai socialdemocratici alla rettifica del bilancio 2020. Tuttavia, la decisione arriva nel contesto in cui il governo di Bucarest sta preparando un nuovo progetto di bilancio per il 2021 e pertanto le possibilità di aumento delle pensioni del 40 per cento sono minime. È già in vigore un aumento del 14 per cento delle pensioni. La legge che prevede l'aumento sarà inviata per la promulgazione al presidente Klaus Iohannis, che potrà rinviarla al Parlamento per il riesame. Ci si aspetta che la nuova maggioranza in Parlamento annulli l'aumento del 40 per cento e mantenga quello del 14 per cento fissato lo scorso anno dal governo liberale. Il 13 ottobre 2020 il governo aveva notificato alla Corte costituzionale sulla rettifica di bilancio che prevede un aumento del 40 per cento delle pensioni. Secondo l'esecutivo, il Parlamento "ha ignorato i requisiti di prevedibilità della legge e le prospettive di evoluzione della situazione del bilancio consolidato e dell'economia generale, con la conseguenza di inficiare il principio di certezza del diritto". Il 22 settembre, il Parlamento ha votato per aumentare le pensioni del 40 per cento, un emendamento sostenuto dal Partito socialdemocratico (Psd) alla legge di rettifica del bilancio. Il ministro del Lavoro, Raluca Turcan, ha dichiarato, dopo la decisione della Corte, che una decisione in tal senso significherebbe uno sforzo di bilancio "difficile da sostenere". (Rob)