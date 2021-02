Serbia-Repubblica Ceca: premier ceco, i serbi possono scegliere che vaccino anti-Covid usare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ceco, Andrej Babis, dice di trovare interessante che i cittadini serbi possano scegliere con quale vaccino anti-Covid essere inoculati. Lo ha detto in conferenza stampa a Belgrado dopo aver parlato con l'omologa serba Anna Brnabic. Il premier ceco ha ricordato che la Serbia ha ordinato quattro milioni di dosi di vaccino dalla cinese Sinopharm e due milioni del russo Sputnik V. "I cittadini hanno l'opportunità di scegliere e se non ne vogliono uno possono aspettare quello che hanno selezionato", ha detto Babis, aggiungendo che la delegazione ceca ha raccolto molte informazioni utili sulla campagna vaccinale locale. Il capo del governo di Praga afferma che Belgrado è seconda dopo Londra in Europa per numero di somministrazioni compiute. Le persone inoculate quotidianamente sono comprese tra 30 mila e 53 mila. (segue) (Seb)