Serbia-Repubblica Ceca: premier ceco, i serbi possono scegliere che vaccino anti-Covid usare (2)

- A suo avviso è essenziale assicurare vaccini sicuri alla popolazione e non fare della campagna vaccinale una questione politica. Babis ha dichiarato anche di ritenere che la Serbia debba entrare al più presto nell'area Schengen e che Praga sostiene l'adesione di Belgrado all'Unione europea. "La Serbia è stato un nostro importante partner economico a lungo e, come per altri Paesi balcanici occidentali, ne appoggiamo l'adesione all'Ue", ha affermato il premier ceco. Dal 2015 la Repubblica Ceca ha fornito alla Serbia assistenza finanziaria per 57 milioni di corone (2,2 milioni di euro) e agenti di polizia cechi sono impegnati nel pattugliamento dei confini del Paese per fermare l'immigrazione clandestina. (Seb)