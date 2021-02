Governo: Unioncamere, sistema camerale a disposizione del nuovo esecutivo Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo incontrato il presidente del Consiglio incaricato e siamo contenti di questo approccio: noi messo sistema camerale a disposizione del futuro governo per dare una mano al Paese”. Lo hanno annunciato il vicepresidente vicario di Unioncamere, Andrea Prete, al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi. Nel corso dell’incontro “abbiamo sottoposto al presidente alcune proposte concrete” ricordando anche “che siamo stati fra primi a sviluppare la transazione tecnologica” e anche sul tema della green economy “devono essere sempre prime le imprese a svilupparla”. Per questo “abbiamo proposto di prendere il modello americano di small business administration per stare accanto alle aziende più piccole e migliorare la loro competitività”. Inoltre, ha aggiunto il rappresentante di Unioncamere, “abbiamo parlato del ruolo che vogliamo avere e che abbiamo nei confronti dell’imprenditoria femminile”. Altro punto fondamentale è “la riforma della Pa, passando dalla cultura del sospetto a quello dello responsabilità”. Accanto a questo è necessario uno “snellimento della giustizia civile”. (Rin)