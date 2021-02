Germania: ministra Ambiente Schulze respinge accuse di “affari sporchi” sul Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Ambiente tedesca Svenja Schulz ha difeso il collega delle Finanze, Olaf Scholz, dalle accuse di “affari sporchi” nella questione del Nord Stream 2, il gasdotto in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Allo stesso tempo, Schulze ha difeso il progetto: “Siamo tutti d'accordo, vogliamo uscire dalla produzione di energia con il carbone e vogliamo smettere di utilizzare il nucleare”. La denuclearizzazione dovrà essere completata entro il 2022, la decarbonizzazione entro il 2038. Il gas naturale del Nord Stream 2 sarà, quindi, necessario alla Germania per la transizione energetica. Secondo la ministra dell'Ambiente tedesca, questo processo “non sarà possibile in nessun altro modo”. A sollevare le accuse contro Scholz è stata l'Associazione tedesca per l'aiuto all'ambiente (Duh), che ha pubblicato una lettera inviata ad agosto scorso dal ministro delle Finanze all'allora segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin. Con la missiva, Scholz intendeva evitare le sanzioni degli Usa contro il Nord Stream 2. (segue) (Geb)