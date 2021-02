Germania: ministra Ambiente Schulze respinge accuse di “affari sporchi” sul Nord Stream 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal fine, il ministro delle Finanze tedesco comunicava che il governo federale era pronto a finanziare la costruzione di due due terminali per l'importazione in Germania di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Usa. Si tratta dei siti di Brunsbuettel in Schleswig-Holstein e Stade in Bassa Sassonia. Nella proposta di Scholz, pervenuta a Washington il 7 agosto scorso, il governo tedesco prometteva di “aumentare in maniera massiccia il sostegno pubblico per la costruzione” dei due terminali, stanziando “fino a un miliardo di euro”. In cambio, la Germania chiedeva che gli Stati Uniti consentissero “il completamento e il funzionamento senza ostacoli del Nord Stream 2”. (Geb)