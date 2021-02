© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un affettuoso e sincero augurio di pronta guarigione a Lorenzo Cesa nella certezza che la tenacia che da sempre lo contraddistingue sarà un valido alleato per sconfiggere il Covid". Lo dichiara, in una nota, il senatore Renato Schifani, consigliere politico di Silvio Berlusconi. (com)