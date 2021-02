Foibe: celebrazione in Campidoglio, Raggi "imparare da storia per costruire futuro migliore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la celebrazione del giorno del ricordo dei martiri delle Foibe istriane e dell'esodo delle popolazioni giuliano-dalmata. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha sottolineato l'importanza di "mantenere vive queste iniziative" per dare alle nuove generazioni "gli strumenti per capire la storia ed essere adulti migliori di quelli che ci hanno preceduto e hanno condizionato drammaticamente il corso della nostra storia". "Finalmente - ha precisato Raggi - è stato squarciato il velo di silenzio su questa vicenda che fa parte della nostra storia e della storia di Roma, grazie alle associazioni abbiamo imparato a conoscere il dramma dell'esodo e dei profughi. Bisogna dare un senso a queste vicende per costruire un futuro migliore che coinvolga le scelte di oggi e rifletta sul rapporto con l'altro che viene considerato diverso ma diverso non è mai. Grazie allo sforzo dei testimoni che ci consentono di capire un dramma che si è consumato e su cui non c'è rimedio, è un regalo che facciamo agli studenti facendogli conoscere da vicino questa storia e i drammi che si sono sviluppati", affinché "costruiscano per il futuro - ha concluso - una comunità di persone più solidale e inclusiva, più rispettosa". (Rer)