India-Usa: colloquio Jaishankar-Blinken su Indo-Pacifico, Quad e Myanmar

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha reso noto su Twitter di aver avuto una conversazione telefonica ieri col segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sugli sviluppi nell’Indo-Pacifico, la cooperazione Quad, che coinvolge anche Giappone e Australia, e la situazione in Myanmar. È il secondo colloquio in pochi giorni, dopo quello del 29 gennaio. Un comunicato del dipartimento di Stato statunitense ha riferito che la conversazione ha toccato temi di comune interesse tra i quali il colpo di stato in Myanmar e la cooperazione nell’Indo-Pacifico e che le parti si sono dette ansiose di rafforzare la cooperazione regionale, anche con i partner Quad, per affrontare le sfide della pandemia di coronavirus e del cambiamento climatico.(Inn)