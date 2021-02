Ue-Corea: 17ma riunione comitato misto, focus su Covid, transizione verde e commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ieri, per la prima volta in collegamento video, la 17ma riunione del Comitato misto tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che questa è stata un'opportunità per rivedere i risultati della cooperazione bilaterale e strategica e del quadro di ulteriore collaborazione in vista del vertice previsto per la fine dell'anno a Seul. Il Seae ha ricordato che, dall'istituzione del partenariato strategico nel 2010, l'Ue e la Repubblica di Corea hanno approfondito e rafforzato le loro relazioni e che il partenariato rafforzato si basa su una serie completa di trattati, vale a dire un accordo quadro, un accordo di libero scambio e un accordo quadro di partecipazione per le operazioni dell'Ue di gestione delle crisi, in base ai quali la Repubblica di Corea contribuisce alla forza navale dell'Ue in Somalia, l'operazione Atalanta. Nella riunione, entrambi i partner hanno condiviso le rispettive esperienze nell'affrontare la pandemia e hanno ribadito il loro impegno a sviluppare vaccini e trattamenti e a rispondere a possibili focolai in futuro. I partner hanno convenuto di rafforzare il coordinamento nell'attuazione delle strategie di ripresa economica post-Covid al fine di garantire che siano verdi, digitali, socialmente inclusive e basate su un commercio libero ed equo. In questo contesto, l'Ue e la Repubblica di Corea hanno sottolineato la loro volontà di unire le forze nell'attuazione dell'accordo di Parigi, anche in vista della Cop26 di Glasgow. Per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, i partner hanno accolto con favore le opportunità di approfondire gli scambi bilaterali e la cooperazione nell'ambito del recente Dialogo digitale della Repubblica di Corea, nonché nel settore della ricerca e innovazione nell'ambito del programma quadro Horizon Europe 2021-2027. (segue) (Beb)