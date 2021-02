Ue-Corea: 17ma riunione comitato misto, focus su Covid, transizione verde e commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partner hanno discusso gli sviluppi della legislazione coreana sulla protezione dei dati, che rafforza ulteriormente la convergenza tra l'Ue e la Repubblica di Corea, e hanno accolto con favore la conclusione dei colloqui su una decisione sull'adeguatezza dei dati a livello tecnico. Entrambi i partner hanno inoltre deciso di portare avanti il lavoro congiunto sulla connettività e di tenere la prima sessione del nuovo dialogo sui trasporti Ue-Repubblica di Corea nella seconda metà del 2021. Per quanto riguarda il commercio e gli investimenti, le discussioni si sono concentrate sull'attuazione dell'accordo commerciale Ue-Repubblica di Corea ed entrambi i partner hanno convenuto che l'accordo commerciale funziona bene e fornisce vantaggi sostanziali ed equilibrati per entrambe le parti. Tuttavia, in alcune aree, rimangono delle sfide. In particolare, l'Ue ha invitato la Repubblica di Corea a proseguire gli sforzi per l'efficace attuazione del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile dell'accordo commerciale. (segue) (Beb)