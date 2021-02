Ue-Corea: 17ma riunione comitato misto, focus su Covid, transizione verde e commercio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue ha preso atto dell'emissione della relazione del gruppo di esperti nominato nella procedura di risoluzione bilaterale delle controversie ai sensi dell'accordo commerciale sulla conformità delle leggi e delle pratiche del lavoro coreane con gli impegni del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile. L'Ue si aspetta che la Corea dia seguito alle raccomandazioni del gruppo di esperti e discuta la questione al prossimo comitato sul commercio e lo sviluppo sostenibile. L'Ue ha inoltre invitato la Repubblica di Corea a rimuovere gli ostacoli persistenti alle importazioni di prodotti animali dell'Ue, in particolare carne di manzo, maiale e pollame. Sulle sfide globali, entrambi i partner hanno confermato il loro impegno per il multilateralismo e l'ordine internazionale basato su regole, il commercio libero ed equo e il rifiuto del protezionismo, nonché il loro desiderio di rafforzare la cooperazione nelle sedi internazionali tra cui l'Onu, l'Organizzazione mondiale del Commercio (Omc) e il G20. Il Seae ha specificato che la delegazione dell'Ue era guidata dal direttore generale del dipartimento per l'Asia e il Pacifico del Seae, Gunnar Wiegand. La delegazione della Repubblica di Corea era guidata dal viceministro degli Affari economici, Lee Seong Ho. Il prossimo comitato misto Ue-Repubblica di Corea si riunirà nel 2022 a Bruxelles. (Beb)