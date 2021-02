Governo: Santanché (Fd'I), Draghi capirà che saremo più affidabili noi come opposizione che qualcuno di maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sicura che Draghi capirà che siamo più affidabili noi come opposizione che qualcuno della sua maggioranza". Lo ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, a margine della cerimonia commemorativa per i martiri delle Foibe a Milano. "Nulla di personale contro Draghi, che riteniamo persona autorevole e capace, ma un uomo solo non fa la squadra", ha spiegato Santanché e alla domanda se preferirebbe vedere un governo solo tecnico, solo politico o misto ha replicato che "mi parrebbe strano vedere Salvini e Zingaretti nello stesso consiglio dei ministri: obiettivamente la vedo complicata per loro, comunque noi non attacchiamo gli alleati, crediamo di svolgere un lavoro utile per la nazione, perché senza opposizione dovremmo rivedere il concetto di democrazia e anche per gli alleati, perché comunque saremo anche la sentinella di quello che faranno, poi se i provvedimenti serviranno all'Italia e agli italiani, li voteremo". (Rem)