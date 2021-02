Oman-Turchia: incontro ministri Esteri Cavusoglu-Al Busaidi, focus su cooperazione economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Al Busaidi ha accolto con favore la presenza del ministro turco nella capitale omanita. “Abbiamo tenuto una sessione di consultazioni positiva e fruttuosa riguardo alle eccellenti relazioni bilaterali fra i due Paesi e i mezzi per svilupparle”, ha detto, “specialmente nei settori economico, commerciale, turistico e culturale”. Il ministro omanita ha anche sottolineato la cooperazione fra i due Paesi nella lotta alla pandemia di Covid-19. Nel corso della visita, Cavusoglu ha incontrato anche il vice primo ministro dell’Oman, Sayyid Fahd bin Mahmud al Said. Secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri turco, Cavusoglu ha affermato durante l’incontro con Al Said di essere “soddisfatto” del crescente interesse delle compagnie turche in Oman e del sostegno che essere ricevono nel sultanato, e ha ribadito la volontà di sviluppare le relazioni economiche bilaterali. (Tua)