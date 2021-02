Serbia-Repubblica Ceca: premier Brnabic, lotta al Covid al centro dell'incontro con Babis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema centrale dei colloqui odierni tra la delegazione di Serbia e Repubblica Ceca oggi a Belgrado è stata la lotta al Covid-19. Lo ha dichiarato la premier serba, Ana Brnabic, in una conferenza stampa successiva all'incontro con l'omologo ceco Andrej Babis. Brnabic ha sottolineato che "la questione attualmente più importante" è la vaccinazione di massa sulla popolazione. La premier ha aggiunto che una delegazione di esperti di Praga ha esaminato oggi con la controparte di Belgrado il sistema di raccolta delle richieste da parte della cittadinanza messa a punto dal governo serbo. Al centro della discussione è stato anche il sistema di priorità pensato per la vaccinazione delle diverse categorie della popolazione. "Ora la cosa più importante è il vaccino, la vaccinazione di massa, e tocca a noi condividere tutto ciò che possiamo con amici e partner in tempi difficili", ha affermato la premier. Brnabic ha poi sottolineato che la Serbia e la Repubblica Ceca hanno delle relazioni bilaterali eccellenti, che vengono mantenute attraverso visite e incontri regolari ai massimi livelli. (segue) (Seb)