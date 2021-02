Lombardia: Senna e Bastoni (Lega), esenzione bollo a taxi e ncc segnale concreto di vicinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie anche all’importante azione politica del gruppo della Lega, la Regione Lombardia ha riconosciuto l’esenzione per tutto il 2021 del pagamento del bollo per i veicoli utilizzati nelle attività di taxi e ncc". Così in una nota i consiglieri regionali leghisti Gianmarco Senna e Massimiliano Bastoni, che proseguono: "Si tratta di un segnale concreto di vicinanza a categorie che hanno subito una importante contrazione economica a causa della pandemia. Il settore ha infatti subito una diminuzione del fatturato che va dal 50 al 70 per cento. Regione Lombardia conferma ancora una volta la propria attenzione e il proprio sostegno alle partite Iva e alle attività economiche”. “Il diritto all’esenzione – puntualizzano i consiglieri regionali – scatta automaticamente, senza presentare richiesta. Se qualche lavoratore o impresa avesse ricevuto una segnalazione di pagamento, inviata prima dell’approvazione di questa misura, non dovrà tenerne conto e riceverà dagli uffici una comunicazione a conferma del diritto all’esenzione”. “in ogni caso – concludono Senna e Bastoni - il pagamento non potrà essere effettuato, in quanto inibito dai sistemi di riscossione”. (Com)