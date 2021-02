Lazio: De Vito (M5s), bene bando piccoli comuni ma ora si proceda con piano triennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con soddisfazione l'estensione del finanziamento a tutti i partecipanti al secondo bando dedicato ai piccoli comuni e relativo alle 'azioni di recupero e rigenerazione dei luoghi'. Quando l'obiettivo è quello di dare sostegno a queste realtà non si può non esserne contenti. Mi preme tuttavia ricordare che sono ormai passati i 180 giorni previsti dalla legge n.9 del 2020 entro i quali bisognava dare attuazione al piano triennale previsto dall'articolo 13 che consentirebbe finalmente di investire gli oltre 2,5 milioni previsti dal bilancio del 2021 sui piccoli comuni. Mi auguro quindi che quanto prima si proceda con la predisposizione di questo Piano e si valuti una inversione di principio nella gestione delle risorse economiche dedicate ai piccoli comuni". Così in una nota Francesca De Vito, consigliera M5s alla Regione Lazio e prima firmataria della Legge regionale sui piccoli comuni. (segue) (Com)