Lazio: De Vito (M5s), bene bando piccoli comuni ma ora si proceda con piano triennale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe importante -spiega De Vito - provvedere a innovare completamente il concetto di 'sostegno economico' e di intervento per lo sviluppo e la crescita di queste realtà territoriali, piuttosto che predisporre bandi, che non sempre rispondono alle reali esigenze dei comuni, e sul cui esito si possono frapporre ostacoli imprevisti. Si potrebbe partire da un concetto di 'spesa storica' sostenuta dalla Regione - aggiunge - cui sommare anche risorse europee, per costituire un consistente fondo integrato da impiegare per una conseguente programmazione, che veda il coinvolgimento dei comuni, delle loro associazioni e degli organi interessati, su quelle che sono le loro reali necessità e non ciò che viene definito dagli uffici della Regione, ancorché di scopo". (segue) (Com)