Lazio: De Vito (M5s), bene bando piccoli comuni ma ora si proceda con piano triennale (3)

- "In occasione del prossimo collegato presenterò la proposta per la creazione di un tavolo di confronto costante tra i piccoli comuni, le associazioni che li rappresentano e l'assessore agli Enti Locali per valutare i reali bisogni e il conseguente sostegno economico necessario a seconda delle diverse realtà territoriali, dando così ascolto alle loro richieste. Questa dovrebbe essere l'amministrazione aperta e concertata che prevede il nostro Statuto e il Tuel (Testo unico enti locali) e che finalmente farebbe del Lazio una Regione guida per le politiche delle aree interne e montane in cui insistono i piccoli comuni", conclude la consigliera del Movimento 5 stelle. (Com)