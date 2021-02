Aerospazio: ministro Industria turco, saremo attore importante nell’economia del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Programma spaziale della Turchia, presentato ieri ad Ankara dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, renderà il Paese un “attore importante nell’economia dello spazio”. Lo ha detto il ministro dell’Industria turco, Mustafa Varank, in un’intervista all’agenzia di stampa “Anadolu”. Il Programma spaziale sarà preparato e condotto dall’Agenzia spaziale turca (Tua), creata con decreto presidenziale nel dicembre 2018 e il cui logo ufficiale è stato presentato ieri. Secondo Varank il programma farà della Turchia un Paese con una produzione ancora più a valore aggiunto e renderà “orgogliosi” i suoi cittadini. Uno degli scopi del programma sarà inviare in orbita un cittadino turco nel quadro di una missione scientifica. “Il nostro presidente spera di vedere un’astronauta donna nello spazio”, ha detto Varank. “Faremo in modo che la missione sia svolta dalla cittadina più adeguata”, ha aggiunto. Sottolineando che l’uso dello spazio per scopi civili richiederebbe una cooperazione a livello internazionale, Varank ha detto che Ankara è nella fase di firma di accordi con Pakistan e Azerbaigian per lo sviluppo della sua agenzia spaziale. “Stiamo discutendo con Stati Uniti, Russia, Giappone, India e Cina riguardo alla cooperazione bilaterale”, ha aggiunto. (segue) (Tua)